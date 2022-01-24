مانشيني يعيد بالوتيلي إلى إيطاليا للمرة الأولى منذ 2018

اختير ماريو بالوتيلي بتشكيلة إيطاليا لأول مرة منذ 2018 اليوم الاثنين لينضم مهاجم أضنة دميرسبور التركي إلى سبعة لاعبين لم يخوضوا أي مباراة دولية بقائمة للمدرب روبرتو مانشيني تشمل 35 لاعبا استدعاهم لمعسكر تدريبي.

ولم ينضم بالوتيلي، الذي عمل تحت قيادة مانشيني في إنتر ميلان ومانشستر سيتي، لمنتخب بلاده منذ سبتمبر 2018.

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وعاد بالوتيلي (31 عاما) لتشكيلة مانشيني لخوض معسكر من ثلاثة أيام هذا الأسبوع عقب تسجيله ثمانية أهداف في 18 مباراة ليقود أضنة دميرسبور للمركز الرابع بالدوري التركي.

وستكون هذه من الفرص الأخيرة التي يمنحها مانشيني للاعبيه قبل مواجهة مقدونيا الشمالية في قبل نهائي ملحق التأهل لكأس العالم يوم 24 مارس. ويلتقي الفائز مع البرتغال أو تركيا من أجل مقعد بالنهائيات في قطر هذا العام.

وتألق بالوتيلي في مسيرة إيطاليا إلى نهائي بطولة أوروبا 2012 وسجل هدفين حين خلع قميصه في لقطة شهيرة خلال الفوز 2-1 على ألمانيا في قبل النهائي.

وأحرز 14 هدفا في 36 مباراة مع إيطاليا لكنه لعب ثلاث مباريات دولية فقط منذ كأس العالم 2014. وأحرز مهاجم إيطاليا الأساسي تشيرو إيموبيلي هدفين خلال رحلة التتويج ببطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي.

لكن أداء مهاجم لاتسيو مع إيطاليا ليس مبهرا دائما ما أثار جدلا طويلا حول إعادة بالوتيلي للمنتخب. واستدعي جواو بيدرو لاعب كالياري المولود في البرازيل ولويز فيليبي لاعب لاتسيو لخوض أول مباراة دولية لهما.

وانضما إلى خمسة وجوه جديدة صاعدة وهم ماركو كارنسيكي حارس كريمونيزي وجيورجيو سكالفيني مدافع أتلانتا بجانب لاعبي الوسط دافيدي فراسيتي وصمويلي ريتشي ونيكولو فايولي من ساسولو وإمبولي وكريمونيزي على الترتيب.