مدرب برينتفورد يبقى حتى 2025

وقع توماس فرانك، المدير الفني لفريق برينتفورد الإنجليزي لكرة القدم، عقدا جديدا ليستمر في تدريب الفريق حتى عام 2025.
وتولى توماس فرانك، 48 عاما، الذي كان مدربا مساعدا لدين سميث، منصب المدير الفني للفريق في أكتوبر 2018.
وقاد فرانك الموسم الماضي الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل برينتفورد حاليا المركز الرابع عشر في الدوري.
وقال فرانك في مقطع فيديو نشره برينتفورد عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بالفخر للحصول على فرصة مواصلة هذه الرحلة الرائعة".
وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "أنا هنا منذ خمسة أعوام وأشعر بالفخر والبهجة في كل يوم عمل مع هذه المجموعة من اللاعبين وهذا الجهاز الرائع، وكذلك هذه الجماهير الرائعة".
وأوضح: "لقد صنعنا الكثير في تاريخ برينتفورد. وأتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي في كل يوم من أجل كتابة تاريخ جديد مع جميع الأشخاص الرائعين في هذا النادي".
ووقع براين رايمر المدرب المساعد لفرانك عقدا جديدا أيضا، وقال فيل جيلز مدير الكرة بالنادي في تصريحات نشرها برينتفورد عبر موقعه: "نيابة عن الجميع في برينتفورد، أود تهنئة توماس وبراين على عقديهما الجديدين".
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