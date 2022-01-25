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أنسو فاتي يرفض الخضوع لعملية جراحية

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أنسو فاتي برشلونة أتلتيك بلباو
فاتي تعرض إلى العديد من الإصابات في العامين الأخيرين

أنسو فاتي يرفض الخضوع لعملية جراحية

برشلونة - رويترز

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أعلن برشلونة المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن لاعبه الشاب أنسو فاتي لن يخضع لجراحة بعدما تفاقمت إصابة قديمة في ساقه، وأكد أنه سيلجأ إلى علاج "تحفظي" في رحلة التعافي.

وأصيب اللاعب البالغ عمره 19 عاما خلال خسارة برشلونة 3-2 أمام أتلتيك بيلباو، بعد وقت إضافي في كأس ملك إسبانيا يوم 20 يناير في ظهوره الثاني مع الفريق بعد عودته من غياب لشهرين.

وقال برشلونة في بيان: أنسو فاتي لاعب الفريق الأول سيسير على علاج تحفظي للتعافي من الإصابة في عضلات الفخذ اليسرى الخلفية.

وصعد فاتي، الذي نال القميص رقم 10 من ليونيل ميسي عقب رحيل الهداف الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، من قطاع الناشئين في برشلونة لكنه ابتلي بالكثير من الإصابات.

وخضع فاتي لأربع جراحات لعلاج إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها في نوفمبر 2020.

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