إصابة حارس أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا الثلاثاء عن إصابة حارسه الدولي السلوفيني يان أوبلاك يفيروس كورونا.

وجاء في بيان مقتضب لفريق العاصمة الذي يحتل المركز الرابع في الدوري أن اللاعب: أصيب بكوفيد-19، يخضع للعزل ويمتثل لتوصيات الجهات الصحية.

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وتأتي هذه الإصابة مع بدء فترة التوقف الشتوي في الدوريات الكبرى بسبب النافذة الدولية ومباريات التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر نهاية العام الحالي في آسيا وأميركا.

ومن المتوقع أن يكون أوبلاك قد تعافى للمباراة ضد برشلونة خامس الترتيب في ملعب كامب نو في السادس من الشهر المقبل ضمن منافسات المرحلة 23 من "الليغا".