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السماح لبايرن ميونخ باستقبال جماهيره

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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ في مباراة ماضية

السماح لبايرن ميونخ باستقبال جماهيره

ميونخ- رويترز

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وافقت حكومة بافاريا يوم الثلاثاء على رفع الحظر المفروض على حضور الجماهير للفعاليات الكبرى مما يسمح لبايرن ميونيخ وأندية أخرى في الولاية الجنوبية باستقبال مشجعين في الملاعب مرة أخرى.

وقال المسؤولون إنه اعتبارا من يوم الخميس سيتم السماح بحضور نسبة 25 في المئة من سعة الاستادات بحد أقصى عشرة آلاف متفرج شريطة حصول المشجعين على التطعيم مع نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19.

وسمحت ولايات أخرى في ألمانيا بالفعل بحضور ما يصل إلى 15 ألف متفرج.

وكانت بافاريا حظرت دخول المشجعين للملاعب في أوائل ديسمبر بسبب الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

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