تشافي: تمنيت تدريب زيدان.. ورونالدو أفضل لاعب

كشف تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، أنه تمنى تدريب الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، والذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا ثلاثة مرات متتالية كمدرب.



وأجاب تشافي على أسئلة في مقابلة نشرها نادي برشلونة عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر خلالها أنه تمنى تدريب زيدان، الذي يبدو قريبا من تولي زمام الأمور الفنية في باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم المقبل.



ويحظى تشافي بعلاقة مميزة مع الفائز بكأس العالم 1998، ودائما ما يكشف مدرب النادي الكتالوني إعجابه بزيدان، كما أشاد الفرنسي في مرات عديدة بتشافي.



وكشف مدرب برشلونة أن الهدف الذي يتذكره بشكل متواصل كان في مرمى الغريم التقليدي ريال مدريد في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-0 في ذهاب موسم 2010-2011، عندما سجل تشافي الهدف الأول لفريقه، كما وصف موسم 2008-2009 بالأفضل في مسيرته الاحترافية، عندما فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، على أرضية ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وعن أفضل لاعب واجهه، قال: البرازيلي رونالدو نازاريو "الظاهرة".

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