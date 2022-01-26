السنغالي سار ينضم متأخراً إلى منتخب بلاده

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن المهاجم إسماعيلا سار وصل إلى الكاميرون يوم الثلاثاء للانضمام إلى تشكيلة منتخب بلاده من أجل المشاركة في المراحل الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية بعد تعافيه من إصابة في الركبة.



وكان ضم سار إلى تشكيلة السنغال في البطولة المقامة في الكاميرون مفاجئا بعد إصابته في الركبة في مباراة مع ناديه واتفورد ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر، وكان ناديه مترددا في السماح له بالمشاركة في البطولة، وأكد أنه لا يستطيع اللعب.



لكن الاتحاد السنغالي أجبر النادي الإنجليزي على ترك اللاعب بعدما قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" ووافق واتفورد في نهاية المطاف على برنامج تأهيلي بدأ سار في اتباعه بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية في إسبانيا.



وقد يشارك سار (23 عاما) مع السنغال بعد تأهلها إلى دور الثمانية بفوزها 2-صفر على الرأس الأخضر في بافوسام يوم الثلاثاء.



وتلتقي السنغال في دور الثمانية مع غينيا الإستوائية أو مالي يوم الأحد القادم.

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