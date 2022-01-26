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رسمياً.. لابورتا يشكو بارتوميو لدى المدعي العام

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لابورتا بارتوميو
إدارة برشلونة الحالية اتهمت سابقتها بارتكاب الكثير من المخالفات

رسمياً.. لابورتا يشكو بارتوميو لدى المدعي العام

العربية.نت

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أعلن برشلونة الإسباني يوم الأربعاء تقديم تقرير متكامل إلى المدعي العام يحتوي على كافة المخالفات التي قامت بها إدارة النادي السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وتولى بارتوميو رئاسة برشلونة بين عامي 2014 وحتى 2020 إذ استقال بعد نجاح حملة حجب الثقة التي قام بها معارضوه في أواخر 2020، قبل أن يتولى جوان لابورتا الرئاسة في مارس من العام الماضي.

وقالت إدارة النادي الكاتالوني في بيان: سيتم في الأول من فبراير الكشف عن نتائج التحقيق الذي تم إجراؤه حفاظاً على مصالح النادي، وذلك لإماطة اللثام عن المخالفات التي قام بها مجلس إدارة النادي السابق.

وواصل بيان النادي: سيتم الإعلان عن التقرير الذي تم تقديمه إلى المدعي العام المحلي في برشلونة نتيجة الاستنتاجات التي وصل إليها التحقيق.

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