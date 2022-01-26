زوله يبلغ بايرن ميونخ برفضه الاستمرار

كشف أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن المدافع الألماني نيكلاس زوله سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد فشل مفاوضات التجديد معه.

وأضاف أوليفر كان أن المفاوضات أجريت مع زوله لوقت طويل وأوضح: قدمنا له عرضا، لكنه لم يقبل.



وكان لاعب قلب الدفاع زوله (26 عاماً) قد انضم إلى بايرن ميونخ قادما من هوفنهايم مقابل 20 مليون يورو ويمكنه الرحيل عن النادي بدون مقابل مع نهاية عقده.

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ويبحث بايرن ميونخ منذ فترة طويلة عن حلول بديلة لمركز قلب الدفاع، رغم أن أوليفر كان أشار إلى أن لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد، الفائزين مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم، يمكنهما الانتقال للعب في هذا المركز.

وقال أوليفر كان: هناك الكثير من الاحتمالات، لكن الواضح للغاية أن على بايرن ميونخ دائما أن ينشغل باللاعبين في حالة رحيل أي لاعب عنا.

وارتبط اسم بايرن ميونخ بثنائي تشيلسي الإنجليزي، أنتونيو روديغر وأندرياس كريستنسن إذ سيكون كل منهما لاعبا حرا مع نهاية الموسم.