منتخب البرازيل يرفض مغادرة لاعبي ريال مدريد

أكد جونينيو مدير الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أنه لن يتم السماح للاعبي ريال مدريد المتواجدين مع المنتخب بمغادرة صفوف الفريق قبل نهاية فترة المنافسات الدولية.

وستشارك فرق أميركا الجنوبية في تصفيات كأس العالم في الاسبوع المقبل، في الوقت الذي استحدث فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فترة إضافة للمنافسات الدولية في رزنامة الموسم لتعويض الوقت الضائع في فترة المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وتأهل المنتخب البرازيلي إلى نهائيات كأس العالم 2022 بالفعل، كما أنه يتصدر ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 35 نقطة.

ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الإكوادوري يوم الخميس، ثم يواجه باراغواي يوم الأول من فبراير المقبل.

في الوقت ذاته سيخوض ريال مدريد مواجهة أمام أتلتيك بلباو يوم الثالث من فبراير المقبل، في دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا.

ويتواجد أربعة لاعبين من ريال مدريد في المنتخب البرازيلي وهم كاسيميرو وإيدير ميليتاو ورودريغو وفينسيوس جونيور.

ورغم ذلك، فقد أكد جونينيو أنه حتى في حالة عدم ظهور اللاعبين مع المنتخب البرازيلي خلال المباراتين، فإنهم سيستمرون في التواجد رفقة المنتخب حتى الثاني من فبراير المقبل مع نهاية فترة المنافسات الدولية ، الأمر الذي يعني أن هناك فرصة ضئيلة لريال مدريد في انضمام الرباعي لصفوف الفريق قبل الرحلة إلى ملعب "سان ماميس".



وأضاف في تصريحات للبرنامج الإذاعي الإسباني "إل لارغيرو": "لن نسمح للاعبين بالمغادرة، يجب أن يظل اللاعبون معنا حتى نهاية فترة المنافسات الدولية في الثاني من فبراير، واعتمادا على الطريقة التي لعبوا بها المباراة الأولى، سنناقش إمكانية مشاركتهم في الثانية.

وأوضح جونينيو: سيبقون معنا حتى النهاية، لسنا مستعدين للسماح لهم بالمغادرة، لا يمكننا أن نفعل ذلك، لقد تلقينا طلبات من أندية أخرى كذلك.

واختتم تصريحاته قائلا: لدينا أيام قليلة مع اللاعبين المتواجدين، يجب علينا استغلال ميزة هذا العام من الآن للتحضير لكأس العالم.