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إيران تهزم العراق وتتأهل إلى كأس العالم

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إيران مهدي طاريمي
مهدي طاريمي سجل الهدف الوحيد

إيران تهزم العراق وتتأهل إلى كأس العالم

طهران - فرانس برس

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تأهلت إيران رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد فوزها على العراق 1-صفر الخميس في طهران، وذلك ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

وعلى استاد "أزادي" سجل لاعب بورتو البرتغالي مهدي طاريمي هدف الفوز مطلع الشوط الثاني (48)، لتبلغ إيران نقطتها رقم 19 وتضمن الحصول على بطاقة التأهل إلى المونديال.

وهذه المرة السادسة التي تتأهل فيها إيران إلى كأس العالم والثالثة توالياً بعد 1978 و1998 و2006 و2014 و2018.

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