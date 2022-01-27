إيطاليا تقترح استضافة بطولة أوروبا

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء أن بلاده ستقدم مقترحا للاتحاد الأوروبي "يويفا" لاستضافة بطولة أوروبا في 2028 أو 2032.



وخططت إيطاليا في البداية لاستضافة بطولة أوروبا 2028 أو كأس العالم 2030، لكنها تركز على مشروع أصغر وأكثر جاذبية يعطي البلاد فرصة لإجراء تحديثات ضرورية بالاستادات.



وقال غابرييلي غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي: الخطوة الحاسمة في بطولة أوروبا 2028 ستكون في مارس وسنقدم ملف ترشيحنا أمام اللجنة التنفيذية باليويفا والفرصة متاحة أيضا في نسخة 2032.



وأضاف: سنقيم الاختيارين وسنتعامل بجدية لأن لدينا رغبة هائلة في تحديث البنية التحتية على سبيل المثال في فينيسيا وكالياري وبولونيا وباري.



ولم تخضع بعض الملاعب الإيطالية لتطوير منذ كأس العالم 1990 وهي آخر بطولة كبرى استضافتها إيطاليا بمفردها.



وأكدت دول أخرى رغبتها في استضافة بطولة أوروبا 2028 وأعلنت بريطانيا عن عرض مشترك مع أيرلندا.

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