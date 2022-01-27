غانا تستغني عن مدربها بعد الخروج المفاجئ

أكدت غانا أنها استغنت عن خدمات مدربها الصربي ميلوفان رايفيتش بعد خروج منتخبها مبكرا وبصورة غير متوقعة من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون.



وسيتعين على غانا البحث سريعا عن بديل جديد للمدرب المقال قبل خوض المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بعد شهرين.



وجاء قرار الاستغناء عن رايفيتش بعد هزيمة منتخب غانا غير المتوقعة 3-2 أمام جزر القمر الأسبوع الماضي والخروج من البطولة القارية من الدور الأول بعد تذيل الترتيب في مجموعتها.



وطلبت وزارة الرياضة في غانا إقالة المدرب الصربي في اليوم التالي للهزيمة لكن الإقالة تأكدت يوم الخميس بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الغاني لكرة القدم في اليوم السابق.



وقال الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان: بعد الاطلاع على ثلاثة تقارير والتشاور مع الأطراف المعنية قرر الاتحاد إنهاء العلاقة مع المدرب ميلوفان رايفيتش.



وأضاف البيان أن الاتحاد سيعلن قريبا عن الطاقم الفني الجديد للفريق الوطني بعد التشاور مع الأطراف ذات الصلة.



وكان رايفيتش (68 عاما) عاد لقيادة الجهاز الفني للمنتخب الغاني للمرة الثانية في سبتمبر الماضي، إذ تولى قيادة المنتخب في الفترة من 2008 إلى 2010، بما في ذلك كأس العالم في جنوب إفريقيا حيث خسر المنتخب الغاني بركلات الترجيح أمام أوروغواي في دور الثمانية ليفشل في أن يصبح أول فريق إفريقي يبلغ قبل النهائي.



وترك رايفايش المنصب بعد ذلك ليتولى قيادة منتخب قطر، ثم قاد لاحقا منتخبي الجزائر وتايلاند.



وبهذا أصبح رايفاتش أول مدرب يفقد وظيفته خلال البطولة الإفريقية الحالية.

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