غينيا الاستوائية تقصي مالي وتتأهل لملاقاة السنغال

أكمل منتخب غينيا الاستوائية عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون، عقب فوزه 6 -5 بركلات الترجيح على منتخب مالي يوم الأربعاء في دور الـ16 للمسابقة القارية.

وفرض التعادل السلبي نفسه على الوقتين الأصلي والإضافي، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة منتخب غينيا الاستوائية، الذي يظهر في هذا الدور للمرة الثالثة في تاريخه.

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وضرب منتخب غينيا الاستوائية موعدا في دور الثمانية للمسابقة، يوم الأحد القادم مع منتخب السنغال، الذي بلغ الدور ذاته، عقب تغلبه 2 -صفر على منتخب الرأس الأخضر يوم الثلاثاء بدور الـ16.