الشرطة تقبض على رجل بعد ساعات من قرار يونايتد بإيقاف غرينوود

قالت الشرطة البريطانية يوم الأحد إنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء بعد ساعات من قرار مانشستر يونايتد بإيقاف لاعبه ميسون غرينوود بعدما اتهمته امرأة بالاعتداء عليها.
وأوضحت شرطة مانشستر في بيان أنها ألقت القبض على رجل بعد نشر امرأة عدة صور وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تعرضها لعنف جسدي.
وأضافت الشرطة "تم فتح تحقيق وبعد التدقيق نؤكد القبض على رجل في العشرينات من العمر للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء". وأشارت الشرطة إلى أن الرجل، الذي لم تعلن عن هويته، في عهدتها من أجل استجوابه.
وكانت المزاعم، والتي تضمنت العديد من الصور وفيديو ورسالة صوتية، ضد غرينوود البالغ عمره 20 عاما تم نشرها على انستغرام صباح يوم الأحد قبل حذفها.
وكشف يونايتد في بيان لرويترز "ميسون غرينوود لن يعود للتدريب مع الفريق أو يشارك في المباريات حتى إشعار آخر".
وكان النادي قال في وقت سابق إنه "لن يتسامح مع أي نوع من العنف". وأحرز غرينوود ستة أهداف وصنع هدفين في 24 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.
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