نيوكاسل يتم ثالث تعاقداته ويوقع مع البرازيلي غيمارايش

أعلن نيوكاسل الإنجليزي يوم الأحد عن التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي برونو غيمارايش من ليون الفرنسي في صفقة لأربع سنوات ونصف مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه، لكنه يقدر بنحو 40 مليون جنيه إسترليني.

ويُعتبر غيمارايش، 24 عامًا، ثالث صفقة للمدرب إيدي هاو في فترة الانتقالات الحالية، بعد وصول الدولي الإنجليزي كيران تريبييه والنيوزيلندي الدولي كريس وود.

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وقال هاو "برونو موهبة مثيرة للغاية وكان أحد أهدافنا الأساسية، لذلك يسعدني انضمامه، إنه يعزّز قوة المجموعة استعدادًا للتحدي المقبل. لقد كان أحد اللاعبين البارزين في فرنسا وهو لاعب دولي للبرازيل".

وأشارت التقارير إلى أن قيمة انتقال لاعب الوسط تبلغ 40 مليون يورو (33 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو إضافية.

كما ذكرت تقارير أن نيوكاسل توصل أيضًا إلى اتفاق مع برايتون لضمّ المدافع دان بيرن، مقابل حوالي 13 مليون جنيه إسترليني (15.6 مليون يورو).

وفاز النادي الذي خضع لمعسكر تدريبي في السعودية خلال الأسبوع الماضي، في مباراتين فقط بالدوري طوال الموسم الحالي، ويقبع حاليًا في منطقة الهبوط لكنه على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الأمان.

وسيكون الفريق على موعد مع مباراة مهمة أمام إيفرتون المتعثر في المرحلة المقبلة من البريميرليغ في 8 فبراير، وكشف هاو يوم الجمعة أن النادي سيظل نشطًا في نافذة الانتقالات الحالية علما بأن السوق تغلق منتصف ليل الاثنين.

وأضاف "نحن نعمل بجد لتحسين الفريق" مردفا أنّ "هدفنا الأكبر هو منح الفريق أفضل فرصة للبقاء في الدوري".