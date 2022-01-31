برينتفورد يضم الدنماركي إريكسن

أعلن برينتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن في صفقة انتقال حر.



ولم يلعب إريكسن منذ تعرضه لأزمة قلبية في مباراة الدنمارك الافتتاحية ببطولة أوروبا أمام فنلندا في يونيو وكان يتدرب مع ناديه السابق أياكس أمستردام من أجل استعادة لياقته.



وسبق لإريكسن خوض تجربة مع توتنهام في الدوري الإنجليزي قبل الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية مطلع 2020.

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