بيل يبتعد عن كرة القدم.. ويصبح سفيراً لـ"الغولف"

أعلن الاتحاد الدولي للغولف يوم الاثنين أن غاريث بيل جناح ريال مدريد ومنتخب ويلز لكرة القدم أصبح سفيرا لنادي رويال آند انشينت الملكي للغولف بسبب عشقه لهذه الرياضة.

وكانت بعض الجماهير الإسبانية سخرت من عشق بيل لرياضة الغولف بعدما أجبرت إصابات متتالية نجم ريال مدريد على الغياب عن الكثير من مباريات كرة القدم لكنها نادرا ما كانت تمثل مشكلة عندما يتعلق بالمشاركة في بطولات للغولف.



كما تحدى اللاعب البالغ عمره 32 عاما منتقديه بعد أن احتفل بتأهل ويلز لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020 مع زملائه رافعا لافتة كتب عليها "ويلز. الغولف. مدريد" بهذا الترتيب.



وقال فيل أنديرتو مدير التطور في نادي الغولف الملكي: شغف غاريث بالغولف واضح للجميع وسيلعب دورا مؤثرا في دعم المبادرات الجديدة التي نعمل عليها. نريد الوصول إلى جماهير جديدة لم تدرك بعد الفوائد العديدة للغولف بما في ذلك الحفاظ على الصحة.



وواصل: نعتقد أن وجود قدوة كبيرة مثل بيل يمكن أن يساعد في إلهام المزيد من النساء والشباب على ممارسة الرياضة وزيادة شعبية الغولف وسط الملايين في جميع أنحاء العالم".



ولم يلعب بيل مع ريال مدريد منذ أغسطس العام الماضي بسبب الإصابات وينتهي عقده مع النادي الإسباني في يونيو من العام الجاري.