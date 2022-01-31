توتنهام يتعاقد مع ثنائي يوفنتوس

تعاقد توتنهام هوتسبير مع ديان كولوسيفسكي ورودريغو بنتانكور من يوفنتوس يوم الاثنين في اليوم الأخير لفترة انتقالات يناير ضمن خطط المدرب أنطونيو كونتي لإعادة هيكلة الفريق.



ودعا كونتي مسؤولي النادي في أكثر من مناسبة لمساعدته على تعزيز التشكيلة منذ أن تولى مسؤولية النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه اضطر إلى الانتظار حتى اليوم الأخير لفترة الانتقالات للتعاقد مع ثنائي خط الوسط.



وقال يوفنتوس في بيان إن توتنهام تعاقد مع بنتانكور حتى 2026 مقابل 19 مليون يورو مع ستة ملايين يورو إضافية في صورة مكافآت.



وسينضم كولوسيفسكي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2023 مقابل عشرة ملايين يورو مع وجود بند يلزمه بشراء اللاعب مقابل 35 مليون يورو شريطة الوفاء ببعض "الأهداف الرياضية" خلال الموسم المقبل.



وانضم كولوسيفسكي البالغ عمره 21 عاما إلى يوفنتوس من أتالانتا مقابل 35 مليون يورو في 2020 لكنه أخفق في اللعب أساسيا بانتظام في النادي المنتمي لتورينو.



وفاز بنتانكور، الذي انضم إلى يوفنتوس في 2017، بثلاثة ألقاب للدوري الإيطالي وخاض 181 مباراة في خمسة مواسم مع النادي.



كما عاد تانجاي ندومبلي لاعب وسط توتنهام إلى ناديه السابق أولمبيك ليون على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح بشراء اللاعب مقابل 65 مليون يورو (طبقا لتقارير وسائل إعلام.



وترك توتنهام على سبيل الإعارة أيضا لاعب الوسط الإسباني بريان خيل البالغ عمره 20 عاما والذي انضم إلى فالنسيا حتى نهاية الموسم. ولا يتضمن العقد بندا يسمح بشراء اللاعب.



وانضم جيل إلى توتنهام من اشبيلية لخمس سنوات مقابل حوالي 25 مليون يورو في يوليو العام الماضي.



وينافس توتنهام السابع بقوة على دخول المربع الذهبي في الدوري الممتاز ويبتعد بنقطتين فقط عن مانشستر يونايتد الرابع الذي لعب مباراتين أكثر من توتنهام.

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