رسمياً.. لامبارد يتولى تدريب إيفرتون

أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعيين مدرب تشيلسي السابق فرانك لامبارد مدربا جديدا للفريق لخلافة رافائيل بينيتيز.
ووقع لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق عقدا لعامين ونصف العام حتى يونيو 2024 في تجربته الثالثة كمدرب.
وقال لامبارد في بيان: أنا متحمس جدا لبدء المهمة. بعد التحدث إلى المالك ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، شعرت بشغفهم وطموحهم. آمل أن يكونوا قد شعروا بطموحي ورغبتي الشديدة في العمل لتحقيق ذلك.
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وسبق للامبارد أن درب فريق ديربي كاونتي بالدرجة الثانية الإنجليزية، ومن ثم استلم تدريب تشيلسي مطلع موسم 2019-2020 قبل أن تتم إقالته في يناير من العام الماضي.
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