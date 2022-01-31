فان دي بيك يغادر يونايتد معاراً إلى إيفرتون

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن لاعب الوسط دوني فان دي بيك انضم إلى إيفرتون على سبيل الإعارة في اليوم الأخير لفترة انتقالات يناير.

وانضم فان دي بيك إلى يونايتد مقابل 35 مليون جنيه استرليني في 2020 لكنه لم يشارك كثيرا تحت قيادة المدرب السابق أولي غونار سولشار والمدرب المؤقت رالف رانغنيك.

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وشارك اللاعب الهولندي أساسيا أربع مرات فقط في الدوري مع يونايتد منذ انتقاله. وربطته تقارير أيضا باحتمال الانتقال على سبيل الإعارة إلى كريستال بالاس لكنه أصبح أولى صفقات المدرب الجديد فرانك لامبارد في غوديسون بارك.

وقال فان دي بيك "إيفرتون فريق عظيم ويملك لاعبين ممتازين وجئت لمساعدته على التقدم في ترتيب الدوري الممتاز. جمعني لقاء إيجابي مع المدرب الجديد. نتشارك في نفس الأفكار ولعب دورا كبيرا في قراري الانتقال لإيفرتون. تعلمت منه الكثير لأنه كان يلعب تقريبا في نفس المركز. إنه لاعب وسط سجل الكثير من الأهداف".

وحقق إيفرتون انتصارا وحيدا في الدوري منذ سبتمبر وأجبر تراجع مستوى الفريق مجلس الإدارة على إقالة رفائيل بنيتز في وقت سابق هذا الشهر ليتولى دنكان فيرغسون المسؤولية مؤقتا.

ويحتل الفريق المنتمي لمرسيسايد المركز 16 متقدما بأربع نقاط على منطقة الهبوط. وسيعود للمنافسات يوم السبت عندما يلتقي مع برنتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي.