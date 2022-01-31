لامبارد يوافق على تدريب إيفرتون

كشفت تقارير إخبارية أن فرانك لامبارد وافق على تولي منصب المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم بعقد لمدة عامين ونصف العام.

وأشارت التقارير التي نشرتها صحيفة "الغارديان" وقناة "سكاي سبورتس" إلى أن لامبارد المدير الفني السابق لتشيلسي التقى مسؤولي إيفرتون في لندن يوم الجمعة الماضي، وقد اقتنع فرهاد مشيري مالك النادي وبيل كينرايت رئيس النادي وأعضاء أخرون بمجلس الإدارة بأن لامبارد (43 عاماً) هو الرجل المناسب للمنصب.

مادة اعلانية

وفي حالة إتمام الصفقة، سيكون تدريب إيفرتون هو أول منصب يتولاه لامبارد، الذي شارك في 106 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا خلال مسيرته كلاعب، منذ أن أقيل من تدريب تشيلسي في العام الماضي بعد 18 شهرا قضاها مع الفريق.

وقبل مشواره مع تشيلسي، كان لامبارد قد تولى تدريب ديربي كاونتي المنافس حاليا في دوري البطولة الإنجليزية.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد تلقى عشر هزائم خلال آخر 13 مباراة، وأقيل بينيتيز من تدريب الفريق في 16 يناير الجاري.