مانشستر سيتي يتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ألفاريز

أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع المهاجم الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز من ريفر بليت لمدة خمس سنوات ونصف.

وسيبقى اللاعب البالغ عمره 22 عاما في الفريق المنتمي لبوينس أيرس على سبيل الإعارة حتى يوليو 2022.

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وقالت صحيفة أولي الأرجنتينية إن سيتي سيدفع لريفر بليت 26 مليون دولار مقابل الحصول على خدمات ألفاريز ليصبح بذلك أغلى لاعب يبيعه النادي الأرجنتيني منذ انتقال خافيير سافيولا إلى برشلونة في 2001.

وقال تشيتي بيغريستين المدير الرياضي لمانشستر سيتي "نتابع ألفاريز منذ فترة طويلة. يجيد اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي، وهو واحد من أفضل المهاجمين الشبان في أميركا الجنوبية".

وسجل ألفاريز 18 هدفا ليساعد ريفر بليت على الفوز بلقب الدوري الأرجنتيني في نوفمبر، وخاض مباراته الدولية الأولى العام الماضي وكان ضمن تشكيلة الأرجنتين الفائزة بكأس كوبا أميركا. وباع سيتي متصدر الدوري الممتاز مهاجمه الإسباني فيران توريس إلى برشلونة في يناير.