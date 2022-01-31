لاعبو بايرن ميونخ يطاردون ناغلسمان في أحلامه

حتى أثناء نومه لا يستطيع المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، يوليان ناغلسمان، أن ينفصل عن عالم كرة القدم ومبارياتها.

هذا ما صرح به ناغلسمان في مقابلة أجرتها مجلة أعضاء النادي "51" معه ومع المدير الفني لفريق بايرن ميونخ لكرة السلة أندريا ترينتشيري.

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وقال ناغلسمان في المقابلة المزدوجة إنه يظل مستيقظا لفترة طويلة بعد المباريات "وفي بعض الأحيان عندما أنام بعد مباراة ما، أهتف بأسماء لاعبيّ، وهذا هو ما روته لي زوجتي، وأحيانا تستيقظ في الليل بسبب هذا".

من جانبه، قال المدرب الإيطالي ترينتشيري:" لدي دفتر ملاحظات إلى جوار سريري، وأحيانا أجد بعد المباراة ملاحظات لا أعرف متى قمت بتدوينها في الليل".