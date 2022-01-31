.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لاعبو بايرن ميونخ يطاردون ناغلسمان في أحلامه

  • الخط
مدرب بايرن ميونخ

لاعبو بايرن ميونخ يطاردون ناغلسمان في أحلامه

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

حتى أثناء نومه لا يستطيع المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، يوليان ناغلسمان، أن ينفصل عن عالم كرة القدم ومبارياتها.

هذا ما صرح به ناغلسمان في مقابلة أجرتها مجلة أعضاء النادي "51" معه ومع المدير الفني لفريق بايرن ميونخ لكرة السلة أندريا ترينتشيري.

وقال ناغلسمان في المقابلة المزدوجة إنه يظل مستيقظا لفترة طويلة بعد المباريات "وفي بعض الأحيان عندما أنام بعد مباراة ما، أهتف بأسماء لاعبيّ، وهذا هو ما روته لي زوجتي، وأحيانا تستيقظ في الليل بسبب هذا".

من جانبه، قال المدرب الإيطالي ترينتشيري:" لدي دفتر ملاحظات إلى جوار سريري، وأحيانا أجد بعد المباراة ملاحظات لا أعرف متى قمت بتدوينها في الليل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تستطلع آراء أوكرانيين حول الغزو الروسي المحتمل العربية تستطلع آراء أوكرانيين حول الغزو الروسي المحتمل
اكتشف المزيد