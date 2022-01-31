يوفنتوس يتعاقد مع زكريا.. ويتخلص من رامسي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع المدافع دينيس زكريا قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

ونشر يوفنتوس عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو للاعب قلب الدفاع السويسري زكريا لدى وصوله للخضوع للفحوص الطبية، ويتردد أنه بصدد توقيع عقد مع يوفنتوس يستمر حتى عام 2026.

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وكان زكريا، 25 عاما، قد أعلن مؤخرا أنه لن يجدد عقده مع مونشنغلادباخ إلى ما بعد نهاية الموسم الجاري.

ووافق مونشنغلادباخ على رحيله الآن للاستفادة من مقابل مادي تردد أنه قد يصل إلى ثمانية ملايين يورو.

كما تعاقد يوفنتوس مع فيدريكو غاتي مدافع فروسينوني المنافس بالدرجة الثانية الإيطالي حتى عام 2026، لكنه سيبقى في فريقه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويستعد لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي للرحيل عن يوفنتوس وعلى الأرجح سينتقل إلى غلاسكو رينجرز بطل الدوري الأكستلندي.