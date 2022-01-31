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"بيلد" تؤكد اتفاق ريال مدريد مع مبابي على الانتقال في الصيف

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مواجهته الأخيرة أمام ريال مدريد

"بيلد" تؤكد اتفاق ريال مدريد مع مبابي على الانتقال في الصيف

مدريد - د ب أ

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كشف تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية أن النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي اتفق مع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على الانتقال إلى النادي الملكي في الصيف المقبل.

يذكر أن عقد مبابي، 23 عاما، مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان سينتهي بعد الموسم الحالي.

غير أنه لم يصدر تأكيد بعد لصحة تقرير الصحيفة سواء من النادي الإسباني أو من النجم الفرنسي.

ويلتقي باريس سان جيرمان وريال مدريد في باريس في الخامس عشر من فبراير المقبل في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا وستقام مباراة الإياب في التاسع من مارس في مدريد.

ويلعب مبابي منذ 2017 في صفوف باريس سان جيرمان وكان آنذاك منقولا بنظام الإعارة من نادي موناكو وذلك قبل أن يشتريه نادي العاصمة الفرنسية مقابل 120 مليون يورو.

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