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تارغيت.. رابع صفقات نيوكاسل

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تارغيت.. رابع صفقات نيوكاسل

العربية.نت

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واصل نادي نيوكاسل الإنجليزي تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بعدما استعار الظهير الأيسر الإنجليزي مات تارغيت من أستون فيلا حتى نهاية الموسم.

ويعد تارغيت رابع صفقات نيوكاسل خلال الفترة الحالية بعد كل من الإنجليزي كيران تريبيير من أتلتيكو مديد والنيوزلندي كريس وود من بيرنلي والبرازيلي برونو غيمارايش من ليون الفرنسي.

وكانت مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذت على أسهم نادي نيوكاسل الإنجليزي في أكتوبر الماضي.

ويحتل نادي المدينة التي تقع شرق المملكة المتحدة المركز الثامن عشر بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن نوريتش صاحب المركز السابع عشر.

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