كانسيلو يبقى في مانشستر سيتي حتى 2027

مدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع جواو كانسيلو لمدة عامين ليظل اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2027.
وأثبت البرتغالي الدولي كانسيلو نفسه كواحد من أبرز المدافعين بالفريق منذ أن انضم إليه قادما من يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2019.
وكان كانسيلو قد اختير ضمن فريق العام للموسم الماضي من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، وقال جواو: مانشستر سيتي ناد رائع، لذلك أنا سعيد للغاية بتوقيع هذا الاتفاق الجديد.
وأضاف: لاعبو سيتي يحظون بكل ما يحتاجونه لإظهار إمكانياتهم، بما يتضمن منشآت مذهلة وزملاء من طراز عالمي ومدير فني رائع يدفعنا للأمام في كل يوم.
وشارك كانسيلو في 30 مباراراة خلال هذا الموسم في كل المسابقات مع مانشستر سيتي تحت قيادة المدير الفني بيب غوارديولا.
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