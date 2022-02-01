كوريا الجنوبية تهزم سوريا وتتأهل إلى كأس العالم

تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد فوزه 2-صفر على سوريا في الإمارات قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا يوم الثلاثاء.



وجاء هدفا كوريا في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في استاد راشد في مدينة دبي الإماراتية عبر كيم جين-سو في الدقيقة 53 وكوون تشانغ-هوون في الدقيقة 71.



ورفعت كوريا رصيدها إلى 20 لتضمن مع إيران الحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم.