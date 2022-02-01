.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كوريا الجنوبية تهزم سوريا وتتأهل إلى كأس العالم

  • الخط
كوريا سوريا
كوريا رفعت رصيدها إلى 20 نقطة

كوريا الجنوبية تهزم سوريا وتتأهل إلى كأس العالم

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد فوزه 2-صفر على سوريا في الإمارات قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا يوم الثلاثاء.

وجاء هدفا كوريا في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في استاد راشد في مدينة دبي الإماراتية عبر كيم جين-سو في الدقيقة 53 وكوون تشانغ-هوون في الدقيقة 71.


ورفعت كوريا رصيدها إلى 20 لتضمن مع إيران الحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟ الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟
اكتشف المزيد