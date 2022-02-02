أنشيلوتي: فينيسيوس ورودريغو لم يبلغا عمر "الستين"

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو قادر على المشاركة في مباراة الفريق أمام مضيفه أتلتيك بلباو في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا يوم الخميس، مشيراً إلى أنهما لم يصلا عمر الستين بعد.
وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء: فينيسيوس جونيور ورودريغو بخير يبلغ كل منهما 21 عاما وليس 60 عاما مثلي، وسندرس إن كنا سنعتمد عليهما منذ البداية. إن شعرا بإرهاق فقط يمكنهما اللعب.
ومواجهة الخميس ستكون الرابعة بين الفريقين خلال شهرين بجميع المسابقات ويحرص ريال على مواصلة سلسلة الانتصارات بعد تفوقه في المباريات الثلاث السابقة.
وواصل المدرب الإيطالي: لم يتغير شيء. إنها مباراة مهمة جدا لنا في بطولة نقدرها كثيرا وأجواء بلباو ستكون رائعة. سنكون في أفضل أحوالنا.
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