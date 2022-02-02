برشلونة يستبعد داني ألفيش من قائمة الدوري الأوروبي

استبعد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني الظهير المخضرم داني ألفيش من قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة الدوري الأوروبي، فيما ضم الثلاثي بيير إيميريك أوباميانغ وفيران توريس وأداما تراوري الذين انضموا في فترة الانتقالات الشتوية.

وسيواجه برشلونة نظيره الإيطالي نابولي في دور 32 من البطولة، التي يشارك بها عقب خروجه من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عقدين.

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واحتوت قائمة تشافي على 32 لاعباً بينهم عثمان ديمبلي الذي رفض تمديد تعاقده مع النادي الشهر الماضي.

