غوميز يعود لقيادة هجوم غلطة سراي التركي

أعلن غلطة سراي يوم الأربعاء عودة مهاجمه السابق الفرنسي بافتيمبي غوميز إلى صفوف النادي المنافس في دوري الأضواء التركي لكرة القدم في صفقة انتقال مجاني بعد انفصاله عن الهلال السعودي.



ونشر النادي في موقعه الرسمي صورة لغوميز وهو يوقع العقد الجديد مع ملخص لمسيرته.



وقال النادي: توصل غلطة سراي لاتفاق مع بافتيمي غوميز ويرحب النادي بعودته ويتمنى له كل التوفيق.



وانفصل الهلال في 25 يناير عن غوميز بعد ثلاثة أعوام ونصف العام قضاها اللاعب مع النادي.



وانضم غوميز إلى الهلال في أغسطس 2018 وشارك مع النادي السعودي في أكثر من 100 مباراة بجميع المسابقات وسجل ما يزيد على 70 هدفا.



وقاد المهاجم الفرنسي الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و2021 كما فاز معه بالدوري السعودي مرتين وكأس ملك السعودية مرة واحدة.



وسبق لغوميز اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع سوانزي سيتي كما لعب لناديي سانت إيتيين وأولمبيك ليون في فرنسا وغلطة سراي التركي.

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