لابورتا يعترف: برشلونة "محبط".. وتشافي يشعر بـ"الدهشة"

اعترف جوان لابورتا رئيس برشلونة يوم الأربعاء أن ناديه محبط من موقف المهاجم عثمان ديمبلي الذي ربما لا يشارك مجددا مع الفريق هذا الموسم.



وأُبلغ لاعب منتخب فرنسا بمغادرة النادي الإسباني قبل انتهاء فترة الانتقالات في الشهر الماضي عقب انهيار مفاوضات تجديد العقد لكنه لم يتمكن من العثور على ناد جديد وسيبقى في برشلونة حتى نهاية الموسم.



وذكر لابورتا في مؤتمر صحفي خلال تقديم الوافد الجديد آداما تراوري: نحن محبطون، لدينا لاعب ينتهي عقده في أغسطس وهو متاح أمام المدرب لذا سيقرر المدرب إن كان سيلعب أم لا، لكن المدرب تشافي هيرنانديز مندهش مثلنا جميعا لأن ديمبلي لم يجدد عقده.



وانضم المهاجم الفرنسي إلى برشلونة في 2017 من بروسيا دورتموند وسيصبح لاعبا حرا في نهاية الموسم الحالي.



وتابع لابورتا الذي رد على أسئلة بخصوص ديمبلي وهو يجلس بجوار تراوري: انتهى عرضنا في 20 ديسمبر وبعدها لم نقدم عرضا آخر، وجدنا قلة اهتمام بشأن التجديد وقبول عرضنا الذي كان جيدا حقا وحاولنا إنجاح الأمر لكن لم تكن هناك خيارات متاحة.



ويرى لابورتا أن ديمبلي أخفق في إظهار قدراته بالنادي الكاتالوني الذي دفع 105 ملايين يورو لضمه، إذ سجل 31 هدفا في 129 مباراة.



وواصل لابورتا: أنفقنا الكثير من الأموال وأردنا أن نرى استثمارنا في الملعب أكبر من ذلك لكننا خرجنا من ذلك محبطين، سيحدد المدرب مصيره لكنه يحتاج للتفكير في الموسم المقبل وليس الجاري فقط.

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