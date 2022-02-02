ميندي يظهر في "قفص الاتهام".. والقاضي يحدد موعد محاكمته

سيخضع الفرنسي بنجامين ميندي ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي للمحاكمة في يوليو المقبل بتهمة الاغتصاب والاعتداء على ست نساء، بحسب ما أعلنت محكمة الأربعاء.

وظهر اللاعب البالغ 27 عامًا والذي أوقفه ناديه عن ممارسة اللعبة منذ أغسطس الماضي، في قفص الاتهام في محكمة تشيستر كراون حيث واجه تهمة جديدة بمحاولة اغتصاب، إذ يواجه ميندي الآن تسع تهم، بينها سبع متعلقة بالاغتصاب، من قبل ست نساء.

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وحدد القاضي باتريك تومسون يوم 25 يوليو موعدًا لمحاكمة ميندي وشريكه في التهمة لويس ساها ماتوري. جلس مترجم فرنسي بين الرجلين، وتحدث ميندي فقط لتأكيد هويته. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة ستة أسابيع فيما حدد تومسون جلسة استماع أخرى في 11 مارس.

وأفرجت محكمة في شمال غرب إنجلترا الشهر الماضي بالكفالة عن الرجلين بعد أن كانا محتجزين منذ اعتقالهما في أغسطس الفائت.

وانضم ميندي إلى مانشستر سيتي من موناكو في العام 2017 وخاض معه 75 مباراة، إلا أنه عانى من تراجع في فورمته والعديد من الإصابات.



وخاض الظهير 10 مباريات مع منتخب فرنسا، آخرها في نوفمبر 2019، علمًا أنه توج مع "الديوك" بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.