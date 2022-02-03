الاتحاد الإسباني يتحالف مع برشلونة والريال ضد الرابطة

انضم الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس إلى ثلاثة من أندية الصفوة في دعوى قضائية ضد اتفاق بقيمة ملياري يورو بين شركةاستثمار خاص ورابطة الدوري ليعمق الخلافات المحلية في اللعبة.



وقال الاتحادالإسباني إنه تحالف مع ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو في المطالبة بإلغاء الاتفاق مضيفا أنه لا يزال يحتوي على مخالفات غير محددة.



ووافقت أندية الدرجتين الأولى والثانية باستثناء خمسة أندية على اتفاق بقيمة 1.994 مليار يورو وهو الأول من نوعه في أوروبا، في ديسمبر الماضي، إذ يقضي بحصول شركة "سي.في.سي" على 8.2 في المئة من حصة شركة جديدة تدير حقوق البث والرعاية لمدة نصف قرن.



وشدد الاتحاد الإسباني على أنه يريد من خلال الدعوى القضائية حماية حقوقه وحقوق الأندية وعلى رأسها الأندية غير المحترفة وتجنب اتفاق يحدد اتجاه كرة القدم الإسبانية خلال 50 عاما.



واعتبر ريال مدريد وبرشلونة وبلباو الاتفاق عملية غير قانونية تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه بكرة القدم الإسبانية عندما قررت هذه الأندية رفع الدعوى أواخر العام الماضي.



وأكد الاتحاد الإسباني أنه متفق مع الأندية الثلاثة في أن رابطة الدوري الإسباني هي المستفيدة الوحيدة من الاتفاق بجانب "سي.في.سي" وأنه يزيد من عدم المساواة.



ورفض الاتحاد الإسباني الكشف لـ"رويترز" عن مزيد من تفاصيل الدعوى القضائية أو "المخالفات".



ووفقا للاتفاق ستخصص الأندية 70 في المئة من الأموال في البنية التحتية وتطوير مشاريع بينما يمكن استغلال 15 في المئة من الأموال في التعاقد مع لاعبين وتخصص 15 في المئة متبقية في تقليص الديون.



وأكد أوسكار مايو المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإسباني في مقابلة لرويترز يوم الثلاثاء ثقته في شرعية الاتفاق مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية من الأندية المعارضة متعلقة بمشروع دوري السوبر الأوروبي المتعطل.

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