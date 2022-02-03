كورونا يكبّد الأندية الأوروبية خسارة 7 مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في تقرير نُشر الخميس أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" كلّف كرة القدم الأوروبية 7 مليارات يورو في موسمين، مبرزاً انخفاضًا حادا في سوق الانتقالات للسنتين الماليتين 2019-2020 و2020-2021.

وأوضحت الهيئة الكروية القارية أن الأندية واجهت عجزًا قدره 4 مليارات يورو في 2019-2020، و3 مليارات في السنة المالية التالية، بعد عشرين عامًا من النمو المستمر.

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وأضافت أنه بسبب الوباء شهدت عائدات التذاكر انخفاضًا حادًا بسبب الملاعب الفارغة مع خسارة إيرادات قدرها 4.4 مليار يورو، وانخفاض الأنشطة التجارية والرعاية نحو 1.7 مليار يورو، فيما تأثرت حقوق البث التلفزيوني بما يقارب مليار يورو.

وتطابق هذه النتائج التوقعات التي كشفت عنها الهيئة القارية في مايو 2021 والتي توقعت انخفاضًا قدره 7.2 مليار يورو على مدار عامين لـ711 ناديًا في الدرجة الأولى في أوروبا.

وتتضمن هذه الدراسة الجديدة النتائج الموحدة لهذه الأندية الـ700 في عام 2020، بالإضافة إلى المحصلات المالية المتوقعة لـ95 فريقًا كبيرا في عام 2021، ولا سيما تلك التي لعبت خلف الأبواب المغلقة.

وتسببت هذه الأشهر الطويلة من الملاعب الخالية من الجماهير في انخفاض حاد في إيرادات التذاكر، حيث تراجعت بشكل كبير وبنسبة 88% في عام 2021 مقارنة بعام 2019.



وأوضح الاتحاد الأوروبي أن عائدات الانتقالات انخفضت بنسبة 40٪ خلال صيف 2020 ويناير 2021 وصيف 2021 مقارنة بمستواها الأصلي، مشيراً إلى أن الأندية الأوروبية أنفقت 3.8 مليار يورو في صيف 2021 مقارنة بـ 6.5 مليار في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

وتم إنفاق 950 مليون يورو الشهر الماضي في أوروبا وفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي للعبة. انخفاض إجمالي بنسبة 10٪ فقط مقارنة بمتوسط فترة الانتقالات الشتوية بين عامي 2017 و2019.