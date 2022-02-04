دورتموند يستبعد هالاند بسبب الإصابة

استبعد فريق بوروسيا دورتموند عودة مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند من الإصابة للمشاركة في مواجهة قوية بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) أمام باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث بالمسابقة.
وقال ماركو روز المدير الفني لفريق دورتموند: بالنسبة لإيمري تشان وهالاند وماتس هاملز، من غير المتوقع أن يشارك أي واحد منهم في المران الأخير غدا".
وأضاف: ماتس ركب دراجته اليوم، لذلك سنرى إذا ما كان بإمكانه الانضمام للقائمة، لكن ذلك احتمال بعيد.
وسيعود اللاعب الأمريكي الشاب جيوفاني رينا للمشاركة بعد خمسة أشهر من الغياب، وقال روز: "هو يرغب في أن يكون معنا، لقد حظي بأسبوعين من التدريب، رؤيته يعود ويشارك ويظهر إمكانياته مجددا هو شيء رائع ومهم بالنسبة لنا".
وقد يجد دورتموند نفسه بعيدا خلف المتصدر بايرن ميونخ بفارق تسع نقاط، حيث يستضيف النادي البافاري فريق لايبزيغ يوم الأحد، فيما يحتل ليفركوزن المركز الثالث بفارق ثماني نقاط خلف دورتموند، والذي حقق الفوز في آخر مباراة جمعت الفريقين في الموسم الحالي بنتيجة 4 - 3.
وأوضح مدرب دورتموند: "أتوقع مباراة كبيرة، وأتمنى أن نحقق الفوز في النهاية، نحتاج للدفاع بجد وأن نكون أفضل بالكرة وأن لا نخسر الكرات السهلة".
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