كونتي: توتنهام أكثر "اكتمالاً" بعد التعاقدات

قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير إن النادي حاول بذل قصارى جهده خلال فترة الانتقالات الأخيرة في يناير الماضي، وأكد أن تشكيلته باتت أكثر اكتمالا بعد انضمام ديان كولوسيفسكي ورودريغو بنتانكور من يوفنتوس.

وحقق كونتي، الذي طالب إدارة توتنهام بالتعاقد مع لاعبين جدد منذ توليه منصبه في نوفمبر الماضي، أمنيته في اليوم الأخير من فترة الانتقالات بانضمام الجناح كولوسيفسكي على سبيل الإعارة ولاعب الوسط بنتانكور في صفقة تكلفت 19 مليون يورو.

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وقال كونتي للصحفيين قبل استضافة برايتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت "أعتقد أن النادي حاول بذل قصارى جهده وتدركون جيدا أن فترة يناير ليست بسيطة. أعتقد أن التشكيلة أصبحت أكثر اكتمالا. الآن تتمتع التشكيلة باكتمال كبير وحاولنا شغل المراكز الصحيحة بالتعاقد مع لاعب وسط مدافع وكولوسيفسكي. يمكنه اللعب في مركز 10 وظهير أيسر، إنه يفضل الهجوم، وجيد في المواجهات الفردية وصفقة جيدة لنا". وأكد المدرب الإيطالي أن اللاعبين جاهزين تماما ويمكنهما المشاركة أمام برايتون.

وفي نهاية محمومة لفترة الانتقالات بالنسبة لتوتنهام رحل تانغاي ندومبلي وبريان خيل وجيوفاني لوسيلسو عن النادي اللندني على سبيل الإعارة، بينم انتقل ديلي آلي إلى إيفرتون في صفقة دائمة.

وقال كونتي إنه كان "غريبا" رحيل العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة، لكن ذلك كان انعكاسا للتعاقدات السيئة لتوتنهام في الماضي.

وأضاف "اللاعبون الراحلون على سبيل الإعارة كانوا بحاجة لخوض المزيد من المباريات. أعتقد أنه قرار سليم للطرفين سواء النادي أو اللاعبين. ربما كانت هناك بعض الأخطاء في الماضي. تشتري لاعبين لتدعيم فريقك لكن عندما تتخلص من لاعبين تعاقدت معهم في آخر عامين أو ثلاثة فهذا يعني أنك ارتكبت خطأ في الماضي".