مدلزبره يقصي مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد بركلات الترجيح

أطاح ميدلزبره بمضيفه مانشستر يونايتد من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع، بعدما تغلب عليه 8 / 7 بضربات الترجيح يوم الجمعة، ليتأهل إلى الدور الخامس (دور الستة عشرة) من المسابقة.
وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 25 عن طريق جيدون سانشو، قبل أن يدرك ميدلزبره التعادل عبر ماتي كوكس في الدقيقة 64.
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وبعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 1 - 1، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح لتحديد الفريق الفائز، ليفوز ميدلزبرة 8 / 7 على مضيفه ويحجز بطاقة العبور للدور المقبل
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