بأهدافه الثمانية.. أبوبكر يحطم رقم إيتو وإيغالو

حقق الكاميروني فنسنت أبوبكر مهاجم المنتخب الأول من تحقيق رقم قياسي بعد تسجيله ثنائية في مرمى بوركينا فاسو في مباراة تحدي المركز الثالث في كأس أفريقيا.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف نظيفة قبل أن يعود أصحاب الأرض في 20 دقيقة بفضل هدف ستيفان باهوكين وقنائية فنسنت أبوبكر ليتقدم الأسود إلى ركلات الترجيح ويحققوا المركز الثالث على حساب بوركينا فاسو.

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ووصل أبوبكر في البطولة القارية إلى هدفه الثامن بعد أن سجل في مرمى بوركينا فاسو، في دور المجموعات وتحديد المركز الثالث، 4 أهداف وثنائية في إثيوبيا وهدفاً في مرمى الرأس الأخضر وجزر القمر.

وبوصوله إلى الهدف الثامن أصبح أبوبكر ثاني أكثر لاعب تسجيلا خلال نسخة واحدة من كأس أفريقيا بعد الزائيري نداي مولامبا الذي أحرز 9 أهداف في نسخة 1974 التي أقيمت في مصر، كما تفوق على مواطنه صامويل إيتو والنيجيري أوديون إيغالو لإحرازهما 6 أهداف كأكثر عدد في نسخة واحدة، إذ سجل إيتو في 2005 و2008 5 أهداف، وهو عدد الأهداف نفسه الذي سجله إيغالو في 2019.