جيرو يصبح أول فرنسي يسجل ثنائية في "الديربي".. وينهي سلسلة إنتر

استطاع الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم نادي إي سي ميلان الإيطالي تحقيق أرقام قياسية بعدما سجل هدفين في مرمى إنتر ميلان في ديربي المدينة الإيطالية.
وسجل جيرو ثنائية عند الدقيقتين 75 و78 بعدما كان إنتر ميلان يتقدم في اللقاء بهدف الكرواتي إيفان بيرستش ليكون هو الفوز الأول للفريق الأحمر في الديربي منذ أكتوبر 2020.
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ويعد جيرو أول فرنسي يسجل ثنائية في تاريخ مباريات الديربي على مستوى بطولة الدوري، كما ساعد المهاجم فريقه في الفوز بالمواجهة بعدما كان متأخراً بالنتيجة للمرة الأولى منذ عام 2004.
ومنذ أكتوبر 2021 عندما خسر إنتر ميلان أمام لاتسيو في الجولة الثامنة لعب الفريق الأزرق والأسود 14 مباراة متتالية فاز في 11 وتعادل 3 منها قبل مواجهة غريمه ميلان.
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