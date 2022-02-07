بريطانيا وأيرلندا تتقدمان لاستضافة "يورو 2028"

توصلت اتحادات كرة القدم في بريطانيا وأيرلندا إلى عدم التقدم بملف لطلب استضافة بطولة كأس العالم 2030 مع التركيز على التقدم بملف لطلب استضافة بطولة كأس أوروبا "يورو 2028".

وترى اتحادات كرة القدم الخمسة في بريطانيا وأيرلندا أن البطولة القارية تمثل خيارا أفضل من نظيرتها العالمية، التي تتزامن مع مرور 100 عام على انطلاق أول بطولة كأس عالم في 1930، وذلك بعد دراسة جدوى.

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وأوضح بيان الاتحادات: دراسة الجدوى تضمنت تحليلا للأثر الاقتصادي، والمشهد السياسي لكرة القدم والتكاليف المحتملة لاستضافة البطولات الدولية الكبرى.

وأضاف البيان: قررت الاتحادات الخمسة التركيز فقط على تقديم ملف رسمي لطلب استضافة يورو 2028 ووافقت على عدم التقدم بملف لاستضافة كأس العالم 2030.

وأشار البيان : تقدم استضافة يورو عائدا مشابها للاستثمار ، حيث تحتاج البطولة الأوروبية لتكلفة أقل بكثير مع إمكانية تحقيق الفوائد في وقت أسرع... إنه لشرف وامتياز أن نستضيف سويا يورو 2028 وأن نرحب بأوروبا كلها. ستكون أيضا فرصة رائعة لتوضيح الأثر الحقيقي لاستضافة بطولة كرة قدم ذات طراز عالمي من خلال إحداث تغيير إيجابي وترك إرث دائم عبر مجتمعاتنا.

وأضاف : نرى أن بريطانيا وجمهورية إيرلندا يمكنهما أن يقدما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وللكرة الأوروبية شيئا خاصا في 2028 من خلال تعاون متكامل وفريد من نوعه سيقدم تجربة رائعة للفرق والجماهير.