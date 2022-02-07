رئيس السنغال يستقبل أبطال إفريقيا في داكار

وصل منتخب السنغال الفائز بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لأول مرة في تاريخه يوم الاثنين إلى العاصمة داكار وسط استقبال حار من آلاف المواطنين الذين اعتلى بعضهم لوحات إعلانية بالقرب من مدرج المطار.

وأحرز النجم ساديو ماني ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح السنغال الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح بعد وقت إضافي إثر التعادل السلبي بين الفريقين في المباراة النهائية في ياوندي الأحد.

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وانتظرت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا سنوات طويلة لتحقيق اللقب عقب خسارتها في نهائي النسخة الماضية أمام الجزائر في 2019، كما بلغت أيضا نهائي 2002 لكنها خسرت أمام الكاميرون بركلات الترجيح أيضا.







واستمرت الهتافات وأبواق السيارات والألعاب النارية في العاصمة داكار الساحلية طوال يوم الأحد وحتى صباح يوم الاثنين عندما تجمع مئات الأشخاص يرتدون قمصان المنتخب الوطني أو يحملون رايات السنغال خارج المطار في انتظار عودة الفريق.

وترددت أصداء موسيقى الرقص السنغالية من مكبرات الصوت فوق الجماهير المحتشدة عندما خرج الفريق من الطائرة ليتلقى استقبال الأبطال. وكانت الطرق حول المطار تعج بالجماهير على مرمى البصر.

ووصلت الجماهير للمطار عبر الدراجات الهوائية والنارية والسيارات وسيرا على الأقدام مما أدى إلى توقف الحركة على الطرق السريعة تماما.

وحضر أيضا مسؤولون حكوميون وسياسيون معارضون للاحتفال بانتصار البلاد ككيان واحد.

