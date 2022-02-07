رانغنيك ينفي وجود خلافات بينه وبين لينغارد

أكد الألماني رالف رانغنيك، المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم على عدم وجود خلافات بينه وبين مهاجم الفريق جيسي لينغارد، خلافاً لما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخراً.
وبدا واضحا أنه كان هناك خلاف بين الطرفين الأسبوع الماضي، بعدما أدلى كلاهما بتصريحات متناقضة حول جاهزية اللاعب للمشاركة أمام ميدلزبرة في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وكان رانغنيك قد أكد أن لينغارد طلب وقتا للراحة عقب فشل انتقاله من الفريق على سبيل الإعارة، في الوقت الذي أكد فيه اللاعب نفسه أن النادي أوصاه بذلك.
وحاول رانغنيك إزالة أي أرتباك خلال حديثه مع وسائل الإعلام، قبل مواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء، وقال المدرب الألماني: بالنسبة لجيسي، علاقتي معه جيدة للغاية ، نتطلع إلى الأمام حاليا، لا يوجد مشاكل بيني وبين جيسي، والعكس صحيح.
وتابع المدرب الألماني: أنا سعيد لأن لدي لاعب مثله في قائمة الفريق، وسيكون ضمن قائمة مباراة الأربعاء.
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