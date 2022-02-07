زوله يقرر الانتقال إلى دورتموند

أعلن دورتموند الألماني تعاقده مع المدافع الدولي نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونخ يوم الأحد بشكل مجاني إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية بعدما رفض تمديد تعاقده مع ناديه الحالي.

وأكد أوليفر كان رئيس بايرن بالفعل في يناير أن اللاعب الدولي الألماني سيغادر النادي بعد انهيار مفاوضات العقد.

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وأعلن دورتموند يوم الأحد، أن اللاعب المدافع سيرتدي قميص النادي في الصيف المقبل.



قال فولكر ستروث وكيل زوله لقناة "سبورت 1" أن قرار اللاعب لا علاقة له بالأمور المالية، مشيراً إلى أنه لا يحظى بالتقدير الكافي في بايرن ميونخ. وأضاف ستروث أيضًا أن زوله لم يرغب حتى في حضور اجتماع عقد مع النادي المقرر عقده في بداية يناير.



وانتقل المدافع إلى البطل الألماني من هوفنهايم في عام 2017 مقابل حوالي 20 مليون يورو .

وتم ربط بايرن مع ثنائي تشيلسي أنطونيو روديغر وأندرياس كريستنسن ، وكلاهما سيكون متاحًا بشكل مجاني عند انتهاء الموسم.