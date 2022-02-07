نايكي تتخلى عن غرينوود بعد اعتقاله

كشفت شركة نايكي العملاقة للملابس والأدوات الرياضية يوم الاثنين أن ميسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد لم يعد بين اللاعبين الذين ترعاهم الشركة بعد اعتقال المهاجم الشاب للاشتباه في اعتدائه واغتصابه امرأة.
وتم القبض على المهاجم الإنجليزي في وقت لاحق للاشتباه في الاعتداء الجنسي والتهديد بقتل امرأة.
وأفرج عن غرينوود (20 عاما) بكفالة الأسبوع الماضي في انتظار المزيد من التحقيقات لكنه لا يزال موقوفا من قبل ناديه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى إشعار آخر.
وقالت نايكي الأسبوع الماضي إنها جمدت علاقتها مع غرينوود، لكنها تخلت عن اللاعب تماما الآن. وقالت الشركة في بيان "ميسون غرينوود لم يعد رياضيا في نايكي".
وكانت المزاعم، والتي تضمنت العديد من الصور وفيديو ورسالة صوتية، ضد غرينوود تم نشرها على انستغرام قبل حذفها في وقت لاحق. وقد تم اعتقاله في 30 يناير الماضي قبل الافراج عنه في الثاني من فبراير الحالي.
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