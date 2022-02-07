هدف أسينسيو يبعد ريال مدريد في الصدارة

عزز فريق ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على غرناطة 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.
ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركو أسينسيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، ورفع الريال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.
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