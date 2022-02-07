.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هدف أسينسيو يبعد ريال مدريد في الصدارة

  • الخط
فرحة أسينسيو بالهدف الوحيد

هدف أسينسيو يبعد ريال مدريد في الصدارة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

عزز فريق ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على غرناطة 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركو أسينسيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، ورفع الريال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات المغربية تردم فوهة بئر الطفل ريان.. والتربة مهددة بالانهيار السلطات المغربية تردم فوهة بئر الطفل ريان.. والتربة مهددة بالانهيار
اكتشف المزيد