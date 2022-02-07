يوفنتوس يهزم هيلاس فيرونا بلاعبيه الجديدين

حقق يوفنتوس فوزاً هاماً على نظيره هيلاس فيرونا بفضل صفقتيه الجديدتين الصربي دوشان فلاهوفيتش والسويسري دينس زكريا.
واستغل يوفنتوس خسارة أتالانتا المفاجئة على أرضها أمام كالياري 1-2 وتغلب على ضيفه فيرونا بهدفين نظيفين بفضل لاعبين ضمهما خلال فترة الانتقالات الشتوية لينتزع منه المركز الرابع.
وافتتح الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي تعاقد معه من فيورنيتنا وظهر بالقميص رقم 7 الذي ارتداه نجم يوفنتوس السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، التسجيل للسيدة العجوز بعد مرور 13 دقيقة عندما تسلّم كرة متقنة من الارجنتيني باولو ديبالا وسددها ساقطة من فوق الحارس لورنزو مونتيبو ليسجل هدفه الثامن عشر هذا الموسم ويتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم لاتسيو ومنتخب ايطاليا تشيرو ايموبيلي. ودفع يوفنتوس 70 مليون يورو للمهاجم الصربي الذي لفت الانظار هذا الموسم.
وأضاف الوافد الجديد الاخر السويسري الدولي دينيس زكريا الهدف الثاني بتمريرة من الاسباني ألفارو موراتا (69).
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