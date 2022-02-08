بعدما ركل قطته.. وست هام يدين تصرفات مدافعه

أدان وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تصرفات المدافع كيرت زوما بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يركل قطته.

واعتذر اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما بعد أن أظهره مقطع الفيديو وهو يصفع القطة ويركلها على الأرض. كما شوهد وهو يلقي الأحذية على القطة ويطاردها في جميع أنحاء الغرفة.

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وقال وست هام في بيان :وست هام يونايتد يدين تماما تصرفات لاعبنا كيرت زوما في الفيديو الذي تم تداوله. لقد تحدثنا إلى كيرت وسنتعامل مع الأمر داخليا، لكننا نود أن نوضح أننا لا نتغاضى بأي حال عن القسوة تجاه الحيوانات.

وقال زوما إنها كانت واقعة منفردة. وأضاف المدافع الفرنسي: أريد أن أعتذر عن أفعالي. لا توجد أعذار لسلوكي، وهو ما يؤسفني بشدة. أريد أيضا أن أعبر عن مدى أسفي العميق لأي شخص شعر بالاستياء من الفيديو. أود أن أؤكد للجميع أن قطتينا بخير تماما. عائلتنا بأكملها تكن كل الحب والمعزة للقطتين. كان هذا السلوك واقعة منفردة لن تحدث مرة أخرى.

وأثار الفيديو غضبا وقالت جمعية (آر.إس.بي.ايه) الخيرية للحيوانات إنها قد تحقق في الأمر.

وقال متحدث: هذا فيديو مزعج للغاية. غير مقبول أبدا ركل أو ضرب أو صفع حيوان عقابا أو غير ذلك. نحن ممتنون جدا للأشخاص الذين يبلغون عن معاناة محتملة للحيوانات ونود طمأنة الناس أننا سنبحث في هذه الوقائع دائما وسنحقق، إذا لزم الأمر، في أي شكاوى يتم تقديمها إلينا بشأن الرفق بالحيوان. وأوضحت شرطة العاصمة إنها لن تحقق في الواقعة.