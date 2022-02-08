بيولي: إبراهيموفيتش مثل الأسد الجريح في قفص

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان يوم الثلاثاء إن زلاتان إبراهيموفيتش مثل الأسد الجريح في قفص حيث يكافح لاستعادة لياقته لكن المهاجم السويدي لن يكون متاحا لمواجهة لاتسيو في دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم.



وأصيب المهاجم البالغ عمره "40 عاما" في وتر العرقوب خلال التعادل مع يوفنتوس قبل فترة التوقف الدولي وغاب عن الانتصار 2-1 على إنتر ميلان المتصدر وحامل لقب الدوري في مباراة قمة يوم السبت.



ويتصدر إبراهيموفيتش هدافي ميلان في الدوري الإيطالي برصيد ثمانية أهداف.



وقال بيولي لشبكة "سبورت ميدياست": زلاتان مثل الأسد الجريح في قفص. يبذل قصارى جهده للتعافي. لن يكون جاهزا الأربعاء لكننا سنقيم حالته في المباريات المقبلة.



وشارك أوليفييه جيرو أساسيا ليعوض غياب إبراهيموفيتش أمام إنتر وكان بطل مباراة القمة بعد أن سجل هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني ليعدل ميلان تأخره ويفوز 2-1 على إنتر ويسكت منتقديه.



وقال بيولي: دائما ما يوجد منتقدون لكن الشيء الأكثر أهمية هو مدى ثقتنا في اللاعب. أظهر بالفعل معدنه وأهميته الكبيرة للفريق.



ولم يفز ميلان بكأس إيطاليا منذ 2003 وينافس بقوة على لقب الدوري حيث يتأخر بنقطة واحدة عن إنتر المتصدر.



وقال بيولي: الهدف الرئيسي هو الإطاحة بلاتسيو غدا. ستكون عقبة كبيرة. لاتسيو في حالة جيدة وفاز على فيورنتينا في مباراة كبيرة يوم السبت. سنركز على مباراة الغد وسنتعامل مع الأمر خطوة تلو الأخرى.



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